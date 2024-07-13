Чернов рассказал, кто стал лидером «Спартака» после ухода Джикии

Игрок «красно-белых» Никита Чернов рассказал, кто в команде взял на себя роль лидера после ухода из клуба футболиста Георгия Джикии.

- Видите, в матче с «Динамо» Зоба был нашим капитаном. Это самый авторитетный человек в команде, - передаёт слова Чернова «Чемпионат».

Ранее в столичном клубе рассказали о том, что в команде появился совет, куда входят четыре игрока: Зобнин, Срджан Бабич, Кристофер Мартинс и Александр Максименко.

Джикия ушёл из московского клуба по окончании прошлого сезона в связи с истечением срока трудового договора.

«Спартак» 21 июля проведёт свою первую игру в новом сезоне – соперником станет «Оренбург».

В прошлом сезоне «красно-белые» финишировали на пятой строчке в РПЛ.