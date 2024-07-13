«Спартак» ждёт Барко и не отпускает Соболева в «Зенит», ЦСКА серьёзно усиливается: главные трансферы и слухи недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Сегодня нас ждёт Суперкубок России по футболу, а ровно через неделю стартует чемпионат. Но это совсем не значит, что останавливаются трансферные движения. Наоборот, летнее межсезонье так устроено, что только к старту РПЛ команды завершают укрепление. Вот уже наметился трансфер между «Зенитом» и «Спартаком». «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

Переговоры «Спартака» и «Зенита»

Максимальную активность проявляют красно-белые. В первую очередь, внимание вызвала возможная продажа Соболева в «Зенит». Инсайдеры трубили, что всё уже решено, но затем возник затык в сумме. Питерцы предлагали 8 миллионов евро, а «Спартак» настаивал на 10. Так и не сумели сойтись, Соболев играет товарищеские матчи за «красно-белых», возможный трансфер никак не комментирует.

Интересно, что «Зенит» не просто так обратил внимание на Соболева. Во-первых, питерцы проводят скупку российских игроков и ослабление конкурентов этим летом – Волков, Горшков, Латышонок, Глушенков. Во-вторых, хотят продать Кассьерру в Саудовскую Аравию. По Матео есть неплохие предложение, заработать хотят и сам форвард, и клуб. Взамен «Зенит» пытается забрать большого форварда у «Спартака», который уже приобрёл Виллиана на место Соболева. Вроде трансфер выгоден всем сторонам, но не сошлись в цене и переговоры застопорились.

Зато всё отлично идёт у «Спартака» и «Ривер Плейта». Клубы полностью согласовали сделку по Эсекиелю Барко. Сумма трансфера составит 14 миллионов евро, контракт футболиста будет с окладом 2,5 миллиона евро в год. 25-летний Барко уже проходит медобследование в Москве. В прошлом сезоне Барко провёл 28 матчей за «Ривер Плейт», отличившись дважды и сделав семь результативных передач. Правда, ранее Эсекиель считался талантом гораздо большего масштаба.

Знатное усиление ЦСКА

ЦСКА вновь показал, как умеет работать на рынке свободных агентов. «Армейцы» грамотно вели двух игроков высокого класса, в итоге заключив с ними контракты. Секу Койта был интересен «Штутгарту» и «Эвертону», но выбрал ЦСКА, представляете? 24-летний малийский нападающий и правда на хорошем счету после школы «Зальцбурга» - главной кузницы талантов австрийского футбола. В прошлом сезон он сыграл 19 матчей и забил 8 голов, также на его счет 29 игр за сборную Мали и четыре гола в них.

Второе приобретение более ожидаемое и понятное – Рифат Жемалетдинов воссоединился с Марко Николичем. На правах свободного агента он покинул «Локомотив», сразу же присоединившись к ЦСКА. Рифат даже играл за «армейцев» в Братском Кубке, не имея контракта с клубом. Теперь же всё официально: 27-летний Жемалетдинов взял 19-й номер и подписал соглашение на год, с возможностью продления ещё на год.

Европейские топ-чемпионаты

Контрольная закупка «Баварии»

Два громких трансфера за неделю провернула мюнхенская «Бавария», решившая вернуть себе золото Бундеслиги. Первым подъехал Майкл Олисе, за которого «Кристал Пэлас» получил 60 миллионов евро. В прошлом сезоне английский полузащитник сделал 10+6 по системе гол+пас за 19 матчей в АПЛ. Майкл подписал контракт на пять лет, сейчас ему 22 года. Олисе закроет атакующую игру на флангах.

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Далее «Бавария» укрепила центр поля и оборонительные действия. За 56 миллионов евро из «Фулхэма» был выписан игрок сборной Португалии Жоау Палинья. 29-летний полузащитник подписал контракт чуть менее долгосрочный – четыре года. В прошлом сезоне он был главным разрушителем «дачников», на Евро-2024 Жоау Палинья провёл четыре матча, будучи основным игроком португальской сборной.