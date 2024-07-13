Гендиректор «Химок» Оленев: «Возраст не имеет значения, ветераны не стареют душой»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев высказался о подписаниях клуба в текущее трансферное окно.

Напомним, этим летом «красно-черные» пригласили 37-летнего Дениса Глушакова, 31-летнего Резиуана Мирзова и 34-летнего Артура Юсупова.

По слова Оленева, возраст новичков «Химок» не смущает руководство клуба.

«Возраст не имеет значения. Если футболист показывает результат и готов выходить на поле и показывать себя, то почему нет? Не стареют душой ветераны», — цитирует Оленева Sport24.

Отметим, что «Химки» стали победителями прошедшего розыгрыша Мелбет-Первой лиги и в предстоящем сезоне сыграют в РПЛ.