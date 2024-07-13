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Ещенко: «Не думаю, что в матче за OLIMPBET Суперкубок России есть явный фаворит»

13 Июля 2024 • 10:18 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
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Через 9 ч. 38 мин.

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России, в котором встретятся «Краснодар» и «Зенит».

По мнению эксперта, явного фаворита в предстоящей игре выявить трудно, так как обе команды сейчас пребывают не в оптимальных кондициях.

«Тяжело говорить о фаворитах, поскольку команды выходят играть после отпуска. Не думаю, что будет явный фаворит. У «Краснодара» не сыграет Кордоба. Для команды это большая потеря», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 июля, и начнётся он в 20:30 по московскому времени.

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