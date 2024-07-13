Ещенко: «Не думаю, что в матче за OLIMPBET Суперкубок России есть явный фаворит»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России, в котором встретятся «Краснодар» и «Зенит».

По мнению эксперта, явного фаворита в предстоящей игре выявить трудно, так как обе команды сейчас пребывают не в оптимальных кондициях.

«Тяжело говорить о фаворитах, поскольку команды выходят играть после отпуска. Не думаю, что будет явный фаворит. У «Краснодара» не сыграет Кордоба. Для команды это большая потеря», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 июля, и начнётся он в 20:30 по московскому времени.