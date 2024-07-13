Аршавин отреагировал на возможный переход игрока «Спартака» в «Зенит»

Андрей Аршавин, в прошлом капитан «Зенита» и национальной российской сборной, поделился мнением о возможном переходе Александра Соболева в петербургский клуб.

Напомним, ранее была информация, что футболист «Спартака» находится в шаге от перехода в клуб с берегов Невы.

- Во-первых, это всё слухи. Я за эту неделю слышал, что Соболев завтра должен быть на базе, что уже прошёл медосмотр. Потом кто-то из «Спартака» говорит, что он игрок «Спартака» и о чём вы вообще говорите. Настолько разные высказывания! Я думаю, что, конечно, что-то есть. Наверняка. Но гадать на кофейной гуще нет смысла, - передаёт слова Аршавина «Чемпионат».

Соболев является футболистом «красно-белых» с 2020 года, перейдя в клуб из «Крыльев Советов». Контракт нападающего со «Спартаком» действует до лета 2026 года, а трансферная стоимость Соболева составляет восемь млн евро. В прошлом сезоне 27-летний игрок 34 раза появлялся на поле в составе «Спартака» и отметился 10 забитыми мячами и девятью ассистами.