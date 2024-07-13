Барко: «Переход в «Спартак» очень важен для моей карьеры»

Новичок «Спартака» Эсекьель Барко высказался о своём переходе в московский клуб из аргентинского «Ривер Плейт».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера аргентинского футболиста составит 14 миллионов евро.

«Мне очень нелегко покидать этот великий клуб. Теперь буду наслаждаться новым этапом, который очень важен для моей карьеры», — цитирует Барко ESPN.

В этом году 25-летний полузащитник провёл за «Ривер Плейт» 13 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Барко, имеющего опыт выступлений на молодёжную сборную Аргентины, в 9 миллионов евро.