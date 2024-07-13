Гурцкая объяснил, почему Соболев хочет покинуть «Спартак»

«Приезд Виллиана посадит его на лавку, ему это не нравится. Здесь как будто бы его качества подвергаются сомнению. Он считает, что это его унижает, когда на его место берут игрока», - приводятся слова Гурцкая в телеграм-канале Сергея Егорова.