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Гурцкая объяснил, почему Соболев хочет покинуть «Спартак»

13 Июля 2024 • 09:51 Комментировать

Футбольный агент Тимур Гурцкая дал комментарий по поводу возможного перехода нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит».

«Приезд Виллиана посадит его на лавку, ему это не нравится. Здесь как будто бы его качества подвергаются сомнению. Он считает, что это его унижает, когда на его место берут игрока», - приводятся слова Гурцкая в телеграм-канале Сергея Егорова.

В минувшем сезоне Соболев принял участие в 34 поединках «народной команды». Нападающий отметился десятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Ранее в прессе сообщалось, что за трансфер Александра «Зенит» заплатит 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Соболев Тимур Гурцкая трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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