Агент Клаудиньо: «Нет никакой договорённости с «Фламенго»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, высказался о возможном переходе своего клиента во «Фламенго».

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов продать бразильского футболиста за 18 миллионов евро. Ожидается, что Клаудиньо подпишет с «Фламенго» пятилетний контракт.

«Нет никакой договорённости с «Фламенго». Клаудиньо – футболист «Зенита». У него впереди суперкубковый матч с «Краснодаром», он сосредоточен на игре», — приводит слова Гарсии Metaratings.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится сегодня, 13 июля. Начало этой игры запланировано на 20:30 по московскому времени.