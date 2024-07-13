Корнеев: «Как только «Динамо» подписало Лунёва, стало ясно, что это первый номер 100 процентов»

Бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев высказался о перспективах вратаря Андрея Лунёва, который этим летом пополнил состав «Динамо».

По мнению эксперта, Лунёв станет первым номером «бело-голубых», вытеснив из основного состава команды Игоря Лещука.

«Я не знаю, что с Лещуком, будто человек не учится. В товарищеской игре со «Спартаком» привоз железобетонный. Как только подписали Лунёва, стало ясно, что это первый номер 100 процентов», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, минувший сезон динамовцы завершили на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, отстав от первого «Зенита» на одно очко.