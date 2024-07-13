«Зенит» согласился продать Клаудиньо - названа сумма

Петербургский «Зенит» согласился отпустить полузащитника Клаудиньо в бразильский «Фламенго». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Вене Касагранде.

Согласно сведениям источника, сумма сделки составит 18 миллионов евро. 27-летний футболист подпишет с бразильским клубом долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет.

За петербургскую команду Клаудиньо выступает с 2021 года. Хавбек принял участие в 104 поединках, отметившись 20 забитыми мячами и 26 результативными передачами. Вместе с «сине-бело-голубыми» бразилец трижды становился чемпионом Российской премьер-лиги.