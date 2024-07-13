Ерохин: «В новом сезоне постараемся не допустить столько ошибок как в прошлом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

Напомним, петербургский клуб является действующим победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка России. При этом Ерохин выразил надежду на то, что в следующем сезоне «сине-бело-голубые» выступят лучше.

«В прошлом сезоне мы выиграли и чемпионат, и Кубок благодаря той работе и той вере, которые прививает команде тренерский штаб. В то же время, в новом сезоне постараемся не допустить столько ошибок и осечек как в прошлом», — цитирует Ерохина «Матч ТВ».

Свой первый матч в новом сезоне «Зенит» проведёт уже сегодня, 13 июля, когда встретится с «Краснодаром» в рамках OLIMPBET Суперкубка России. Начало этой игры запланировано на 20:30 по московскому времени.