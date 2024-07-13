Корнеев - об игре Лещука: «Привоз» железобетонный

«Я не знаю, что с Лещуком, будто человек не учится. Не знаю, какой сложности удар, но это «привоз» железобетонный. Я не понимаю вратарей, которые отбивают перед собой», - высказался Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».