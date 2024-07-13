Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
2
Финал - 14 июля
Испания
Англия
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев - об игре Лещука: «Привоз» железобетонный

13 Июля 2024 • 09:02 Комментировать

Экс спортивный директор московского «Локомотива» Игорь Корнеев подверг критике игру вратаря «Динамо» Игоря Лещука в товарищеской встрече со «Спартаком» (1:1, 5:4 пен.).

«Я не знаю, что с Лещуком, будто человек не учится. Не знаю, какой сложности удар, но это «привоз» железобетонный. Я не понимаю вратарей, которые отбивают перед собой», - высказался Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Лещук принял участие в 15 поединках. Голкипер пропустил 19 мячей, а в пяти встречах сохранил свои владения в неприкосновенности. По итогам сезона «бело-голубые» финишировали на третьем месте в таблице РПЛ.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Корнеев Игорь Лещук ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Экс-судья ФИФА высказался о пенальти на Кейне в полуфинале Евро В сборной Франции приняли решение по Дешаму Нидерланды - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Оранжевый провал: из-за кого сборная Нидерландов проиграла Англии и вылетела в полуфинале Евро-2024 Клопп может вернуться к работе – известна команда Зидан принял решение по работе в сборной Франции «Барселона» прокомментировала фотографию Месси с Ямалем в 2008 году Павлюченко назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Тренер Нидерландов Куман вынес решение по пенальти на Кейне
«Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Кукурелья — об игре рукой: «Мы тоже могли сказать, что арбитр ошибочно не удалил Крооса» В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро
Спортивные новости
Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Пивоварова: «У Медведева есть все шансы обыграть Алькараса» 7 россиян, которые сменили клубы в летнее межсезонье в НХЛ Ольховский оценил форму Медведева перед матчем 1/2 финала Уимблдона против Алькараса Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Июля
09:02 · Россия. Премьер-лига
Корнеев - об игре Лещука: «Привоз» железобетонный
08:57 · Россия. Премьер-лига
Аргентинский полузащитник отправился в Россию для перехода в «Спартак»
08:50 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани»: «Кордоба играет за сборную Колумбии не как за «Краснодар» эксклюзив
08:45 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Лещук слабый вратарь, пусть не позорит команду»
08:26 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» договорился с Иличем - раскрыты детали контракта
08:14 · Россия. Премьер-лига
Генич назвал новое игровое качество «Спартака» при Станковиче
07:39 · Россия. Премьер-лига
Аршавин оценил шансы «Спартака» выиграть РПЛ
12 Июля
23:53 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил договорённость «Зенита» с «Фламенго» по Клаудиньо эксклюзив
22:36 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв назвал фаворита в матче OLIMPBET Суперкубка России
22:04 · Россия. Премьер-лига
Личка высказался после матча со «Спартаком»
21:42 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» объявил о переходе Окоронкво в «Хатайспор» официально
20:56 · Россия. Премьер-лига
У Виллиана Жозе проблемы с лишним весом слухи
20:45 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА мог подписать хавбека «Лестера» слухи
20:37 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Чернов рассказал, почему стал чаще забивать
20:34 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Меня удивил трансфер Шуманского в ЦСКА, он везде сидел на скамейке»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Названы страны, где Помазун может продолжить карьеру
20:25 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» ответили, были ли переговоры с Антоном Миранчуком
20:09 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали, в чём ценность товарищеского матча со «Спартаком»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Сперцян и Кордоба останутся в «Краснодаре»
19:42 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» в серии пенальти проиграл «Динамо» в старейшем дерби страны
19:31 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» подпишет центрального защитника
19:28 · Россия. Премьер-лига
Тарханов - об OLIMPBET Суперкубке России: «Любую награду почётно завоевать»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Более 16 тысяч зрителей посетили дерби «Динамо» - «Спартак»
18:59 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» потеряло защитника перед стартом сезона
18:54 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о финансовом положении
Все новости
Рекомендуем