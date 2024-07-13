Корнеев - об игре Лещука: «Привоз» железобетонный

Экс спортивный директор московского «Локомотива» Игорь Корнеев подверг критике игру вратаря «Динамо» Игоря Лещука в товарищеской встрече со «Спартаком» (1:1, 5:4 пен.).
«Я не знаю, что с Лещуком, будто человек не учится. Не знаю, какой сложности удар, но это «привоз» железобетонный. Я не понимаю вратарей, которые отбивают перед собой», - высказался Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Лещук принял участие в 15 поединках. Голкипер пропустил 19 мячей, а в пяти встречах сохранил свои владения в неприкосновенности. По итогам сезона «бело-голубые» финишировали на третьем месте в таблице РПЛ.
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