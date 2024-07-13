Аргентинский полузащитник отправился в Россию для перехода в «Спартак»

Хавбек «Ривер Плейта» Эсекьель Барко отправился из Аргентины в Россию для оформления перехода в столичный «Спартак». Игрок был замечен в аэропорту Буэнос-Айреса. В разговоре с аргентинскими СМИ он заявил, что принял решение о трансфере в Россию вместе со своими родными.

Ранее в прессе сообщалось, что трансфер Барко обойдется «красно-белым» в 14 миллионов евро. Стороны подпишут трудовой договор на три года. Заработная плата игрока составит 2,5 миллиона в год.

В 2024 году Барко принял участие в 28 матчах за «Ривер Плейт». Полузащитник отметился двумя забитыми мячами и семью результативными передачами.