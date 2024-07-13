Ловчев: «Лещук слабый вратарь, пусть не позорит команду»

«Лещук слабый вратарь. Команда старается, из‑за штрафной мяч, который берётся. Ты лёг и всё, а он даёт добить - что это такое? Пускай слушает меня и не позорит команду», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».