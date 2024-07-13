Ловчев: «Лещук слабый вратарь, пусть не позорит команду»

Бывший защитник сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил игру голкипера «Динамо» Игоря Лещука в товарищеской встрече со «Спартаком» (1:1, 5:4 пен.).
«Лещук слабый вратарь. Команда старается, из‑за штрафной мяч, который берётся. Ты лёг и всё, а он даёт добить - что это такое? Пускай слушает меня и не позорит команду», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Лещук является воспитанником академии «Динамо». За первую команду 28-летний голкипер выступает с 2018 года. В минувшем сезоне вратарь принял участие в 20 поединках за «бело-голубых», в которых пропустил 29 мячей.
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