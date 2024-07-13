Генич назвал новое игровое качество «Спартака» при Станковиче

Известный комментатор Константин Генич отметил прогресс в игре московского «Спартака» под руководством нового главного тренера команды Деяна Станковича.

«При Станковиче сразу после угловых начали забивать. В прошлом сезоне как-то не удавалось», - гласит сообщение комментатора в социальных сетях.

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

О назначении Станковича было объявлено по завершении сезона-2023/2024. Предыдущим местом работы сербского специалиста был венгерский «Ференцварош».