Аршавин оценил шансы «Спартака» выиграть РПЛ

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил шансы московского «Спартака» побороться за чемпионский титул в новом сезоне РПЛ.
«Кажется ли «Спартак» конкурентом «Зениту» в борьбе за чемпионство? Пока нет, но от «Спартака» мало что слышно и видно. Сейчас всё тихо. За тройку лидеров РПЛ они могут побороться», - передает слова Аршавина «КП Спорт».
Напомним, что в минувшем сезоне «Зенит» вырвал чемпионский титул в последнем туре. Подопечные Сергея Семака завоевали золотые медали в шестой раз подряд. Что касается «Спартака», то «народная команда» финишировала на пятом месте в турнирной таблице.
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