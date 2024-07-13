Аршавин оценил шансы «Спартака» выиграть РПЛ

«Кажется ли «Спартак» конкурентом «Зениту» в борьбе за чемпионство? Пока нет, но от «Спартака» мало что слышно и видно. Сейчас всё тихо. За тройку лидеров РПЛ они могут побороться», - передает слова Аршавина «КП Спорт».