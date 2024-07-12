Полузащитник «Зенита» Клаудиньо близок к возвращению в Бразилию.

На днях появились известия о приближающемся трансфере 27-летнего футболиста во «Фламенго». Эту информацию подтвердил агент Луис Гарсия, представляющий интересы бразильца.

«Достигли ли клубы соглашения? Да», – завил Гарсия в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Клаудиньо представляет цвета «Зенита» с лета 2021 года. В общей сложности игрок провёл 104 матча за команду из Санкт-Петербурга, отметившись 20 забитыми мячами и 26 результативными передачами. Действующий контракт атакующего хавбека рассчитан до 2027 года.