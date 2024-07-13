«Зенит» – «Краснодар»: Угадываем стартовые составы на OLIMPBET-Суперкубок России

В первом официальном матче нового российского клубного сезона в Волгограде сыграют «Зенит» и «Краснодар». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы на этот матч.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Родригао, Эракович, Волков, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Кассьерра, Глушенков.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Тормена, Арутюнян, Олусегун, Черников, Кривцов, Сперцян, Виктор Са, Смолов, Батчи.

Тренировку «Зенита» в общей группе пропустил Нино. За «Краснодар» не сыграют находящиеся на Кубке Америки Кевин Кастаньо, Джон Кордоба (оба – сборная Колумбии) и Лукас Оласа (сборная Уругвая).

Матч за OLIMPBET-Суперкубок России «Зенит» – «Краснодар» стартует сегодня, 13 июня, в 20:30 по московскому времени. Место проведения встречи – Волгоград. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов