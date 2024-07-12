Пономарёв назвал фаворита в матче OLIMPBET Суперкубка России

Владимир Пономарёв, ранее игрок сборной СССР, дал свой комментарий перед матчем OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром».

По его словам, коллектив Сергея Семака возьмёт верх в этом поединке.

Напомним, встреча за титул пройдёт 13 июля, начало запланировано на 20:30 по столичному времени.

- Конечно, «Зенит» является фаворитом в этом матче. У них состав поинтереснее, покрепче и посильнее, чем у краснодарской команды. Думаю, они выиграют этот поединок. Но счет будет некрупным. Мне кажется, зенитовцы забьют два мяча, - передаёт слова Пономарёва Betonmobile.ru.

Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» выиграл РПЛ, а также Кубок России. «Краснодар» же расположился на второй позиции в таблице.