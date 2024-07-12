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Личка высказался после матча со «Спартаком»

12 Июля 2024 • 22:04 Комментировать

Марцел Личка, наставник «бело-голубых», высказался после товарищеского матча со «Спартаком».

Напомним, матч прошёл в пятницу, в основное время команды не выявили победителя (1:1), а в серии пенальти точнее оказались игроки «Динамо» (5:4).

- В первом тайме мы выглядели супер, хорошо владели мячом и контролировали игру. Второй начали неплохо, но потом, к сожалению, не использовали несколько моментов, а с 60-й минуты началиcь проблемы.

Нгамалё в прошлом сезоне спасал команду в концовках, а сейчас забивает и в первых половинах. Надеюсь, продолжит так и дальше. Хочется, чтобы все наши атакующие ребята забивали как можно больше мячей, - передаёт слова специалиста пресс-служба «Динамо».

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