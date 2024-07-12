Нападающий «Краснодара» Джонатан Окоронкво продолжит карьеру в другом клубе.

Как сообщает пресс-служба «быков», футболист станет игроком турецкого «Хатайспора».

Джонатан был игроком краснодарской команды с 2021 года и провёл за основную команду пять матчей, за «Краснодар-2» на его счету 19 игр, в которых он дважды поразил ворота соперников. В прошлом сезоне нигериец выступал на правах аренды за тульский «Арсенал» и в 32 матчах отметился 17 забитыми мячами и четырьмя ассистами.

«Хатайспор» в прошлом сезоне финишировал на 15-й строчке в таблице турецкого чемпионата.