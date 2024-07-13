Бывший игрок «Кубани» оценил значимость OLIMPBET-Суперкубка России для «Краснодара»

Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о предстоящем OLIMPBET-Суперкубке России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром».

- Суперкубок просто одна игра, а потом говорят, что это титул, что, например, «Зенит» оформил требл. Такой трофей не сравнить с победой в чемпионате. Если бы Суперкубок проводился в конце сезона, сразу после завершения чемпионата и Кубка, тогда, может, были бы другие ощущения. Сохранялись бы старые составы и так далее.

Сейчас в одной игре всё может произойти что угодно. В каком состоянии команды подойдут к Суперкубку, вообще непонятно. Прогнозы можно делать только по инерции прошлого сезона. «Зенит» изначально фаворит, а там как получится.

Для меня особой ценности Суперкубок не представляет. Но это я говорю как болельщик, а для футболистов наверняка важно начать сезон с победы и с завоевания Суперкубка. Я буду болеть за «Краснодар», чтобы он взял первый трофей в своей истории, – сказал Селин.

Матч «Зенит» – «Краснодар» состоится сегодня, 13 июля, в Волгограде. Начало – в 20:30 по московскому времени.