Экс-игрок «Кубани»: «Кордоба играет за сборную Колумбии не как за «Краснодар»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил, как скажется на «Краснодаре» отсутствие нападающего Джона Кордобы в матче за OLIMPBET-Суперкубок России по футболу.

- Я ходил на товарищеский матч «Краснодар» – «Кубань», и такого оптимизма нет, конечно. За «Кубань» было страшно – что выйдет «Краснодар» и издеваться над ней будет. Но вышли одинаковые что те, что те.

Мне кажется, игра получится не очень зрелищная. Без Сафонова и Кордобы тяжело придётся «Краснодару». Шансы «Зенита» за счёт большой лавки, я думаю, попредпочтительней. Хотя в бразильцев «Зенита» я не верю, они смотрятся всё хуже и хуже.

Кордоба за сборную Колумбии играет не как за «Краснодар». Тут он спокойно выезжает на своих качествах, а на Кубке Америки и в обороне борется, самоотдачу показывает, всё у него присутствует, – сказал Чугунов.

Матч за OLIMPBET-Суперкубок России по футболу начнётся сегодня, 13 июля, в 20:30 по московскому времени. Сборная Колумбии сыграет против сборной Аргентины в финале Кубка Америки 15 июля в 03:00 мск.