ЦСКА мог подписать хавбека «Лестера»

Нигерийский полузащитник английского «Лестера» Уилфред Ндиди мог продолжить карьеру в ЦСКА.

По информации Legalbet, «армейцы» вели переговоры с 27-летним футболистом, однако хавбек принял решение продлить трудовой договор с «Лестером». Сообщается, что «лисы» предложили Ндиди зарплату в размере двух миллионов евро в год, а ЦСКА был готов заплатить лишь один миллион в первый год, но прописать пункт о последующем повышении оклада.

Ндиди выступает за «Лестер» с 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 36 матчах с учетом всех турниров, забил шесть мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.