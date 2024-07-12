Защитник «Спартака» Чернов рассказал, почему стал чаще забивать

Никита Чернов, игрок «красно-белых», дал свой комментарий после товарищеской встречи с «Динамо».

Напомним, матч завершился вничью, команды забили друг другу по одному голу, а в серии пенальти точнее оказались игроки «бело-голубых».

- Почему чаще забиваю? Оказываюсь в нужное время и в нужном месте, ничего особенного нет. Цель на сезон по голам? До этого - один гол, сейчас уже два гола (улыбается). Хотелось бы забивать и в новом сезоне, - передаёт слова защитника «Спартака» пресс-служба РПЛ.

Коллектив Деяна Станковича в первом туре РПЛ сыграет против «Оренбурга», матч пройдёт 20 июля.