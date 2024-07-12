Селюк: «Меня удивил трансфер Шуманского в ЦСКА, он везде сидел на скамейке»

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход форварда Артёма Шуманского из «Ариса» в ЦСКА.

«Меня удивил трансфер Шуманского в ЦСКА. Он везде сидел на скамейке, но умудрился за полтора миллиона перейти из чемпионата Кипра в ЦСКА», — приводит слова агента Legalbet.

В минувшем сезоне 19-летний Шуманский появился на поле в 17 встречах с учетом всех турниров, отметился тремя забитыми голами и записал в свой актив два ассиста.

В летнее трансферное окно Шуманский перебрался в ЦСКА и заключил трудовой договор с «армейцами» на пять лет. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 400 тысяч евро.