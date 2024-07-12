Названы страны, где Помазун может продолжить карьеру

Стало известно, где Илья Помазун, экс-вратарь «Урала» и ЦСКА, может продолжить свою карьеру.

Как передаёт Metaratings, в услугах футболиста заинтересованы клубы из Франции, Бельгии и Швейцарии. Отмечается, что в настоящее время представители голкипера прорабатывают варианты с европейским клубами, однако прямых переговоров на данный момент нет.

Напомним, в начале июня «Урал» сообщил о прекращении сотрудничества с Помазуном, в итоге вратарь вернулся в ЦСКА. Помазун выступал за екатеринбургский клуб с 2020 года и провёл за «Урал» 117 матчей.