Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
2
Финал - 14 июля
Испания
Англия
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Динамо» ответили, были ли переговоры с Антоном Миранчуком

12 Июля 2024 • 20:25 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
20.07 20:00

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном подписании экс-полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.

«Динамо» не вело переговоры по Антону Миранчуку», — приводит слова Пивоварова Sport24.

Всю карьеру Миранчук провел в московском «Локомотиве». Однако текущим летом 28-летний хавбек покинул клуб на правах свободного агента.

В сезоне-2023/24 Миранчук появился на поле в 38 встречах с учетом всех турниров, забил восемь мячей и записал на свой счет семь результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Миранчука составляет шесть миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Миранчук Павел Пивоваров трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

08 Июля
16:33
«Динамо» пыталось подписать игрока «Локомотива»
06 Июля
20:19
Лунёв: «Играть за «Динамо» на позиции вратаря - дополнительная ответственность из-за Яшина»
18:26
Тюкавин оценил готовность «Динамо» к сезону
18:18
В «Динамо» высказались о возможном подписании Антона Миранчука
05 Июля
11:12
В «Динамо» рассказали, в каком случае возможен прощальный матч Шунина
04 Июля
19:28
Личка высказался о возможном подписании в «Динамо» Дзюбы и Миранчука
16:40
Лунёв: Личка не говорил, что видит меня основным вратарём «Динамо»
16:12
В «Динамо» рассказали, есть ли предложения по Тюкавину от «Болоньи» и «Жироны»
15:17
Стала известна позиция «Динамо» по Тюкавину
12:10
Лунёв высказался о шансах «Динамо» в борьбе за чемпионство
11:19
Лунёв: «Братский Кубок укрепляет отношения между Россией и Сербией»
03 Июля
22:32
Гендиректор «Динамо» назвал цель команды на новый сезон РПЛ
20:30
Агент Тюкавина рассказал о настрое игрока перед новым сезоном
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ямаль больше не сыграет на Евро-2024 в 16 лет Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Из-за них Франция вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/2 финала против Испании и всего турнира В сборной Франции приняли решение по Дешаму Экс-судья ФИФА высказался о пенальти на Кейне в полуфинале Евро Нидерланды - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гризманн высказался после поражения от Испании Оранжевый провал: из-за кого сборная Нидерландов проиграла Англии и вылетела в полуфинале Евро-2024 Клопп может вернуться к работе – известна команда
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Кукурелья — об игре рукой: «Мы тоже могли сказать, что арбитр ошибочно не удалил Крооса» Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024
Спортивные новости
Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Пивоварова: «У Медведева есть все шансы обыграть Алькараса» 7 россиян, которые сменили клубы в летнее межсезонье в НХЛ Ольховский оценил форму Медведева перед матчем 1/2 финала Уимблдона против Алькараса Ольховский высказался о победе Медведева над Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Июля
20:37 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Чернов рассказал, почему стал чаще забивать
20:34 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Меня удивил трансфер Шуманского в ЦСКА, он везде сидел на скамейке»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Названы страны, где Помазун может продолжить карьеру
20:25 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» ответили, были ли переговоры с Антоном Миранчуком
20:09 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали, в чём ценность товарищеского матча со «Спартаком»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Сперцян и Кордоба останутся в «Краснодаре»
19:42 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» в серии пенальти проиграл «Динамо» в старейшем дерби страны
19:31 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» подпишет центрального защитника
19:28 · Россия. Премьер-лига
Тарханов - об OLIMPBET Суперкубке России: «Любую награду почётно завоевать»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Более 16 тысяч зрителей посетили дерби «Динамо» - «Спартак»
18:59 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» потеряло защитника перед стартом сезона
18:54 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о финансовом положении
18:41 · Россия. Премьер-лига
Мусаев ответил, было ли предложение от «Зенита» по Кордобе
18:34 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» отрицают переговоры по Гарре
18:31 · Россия. Премьер-лига
Мусаев — об OLIMPBET Суперкубке России: «Это будет самый важный матч в моей карьере»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин — о Соболеве: «Такие игроки навсегда потеряют любовь болельщиков «Спартака»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Соболев приехал на матч «Спартака» в кроссовках в цветах «Зенита» 1 фото
17:36 · Россия. Премьер-лига
Агент объяснил, почему Алонсо покинул «Краснодар»
17:28 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» хочет избавиться от бразильца — на игрока есть претендент слухи
17:18 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА назвали отъезд Файзуллаева в сборную потерей для клуба
17:08 · Россия. Премьер-лига
Аршавин заявил, что всегда чувствует себя лидером
16:59 · Россия. Премьер-лига
Шунин: «Думал, что ещё как минимум пару сезонов проведу в «Динамо»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Шунин рассказал правду об уходе из «Динамо»
16:51 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» объяснили отсутствие Жозе и Угальде на игре с «Динамо»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Соболев на фоне слухов о переходе в «Зенит» попал в состав «Спартака» на матч с «Динамо»
Все новости
Рекомендуем