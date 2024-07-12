В «Динамо» ответили, были ли переговоры с Антоном Миранчуком

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном подписании экс-полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.

«Динамо» не вело переговоры по Антону Миранчуку», — приводит слова Пивоварова Sport24.

Всю карьеру Миранчук провел в московском «Локомотиве». Однако текущим летом 28-летний хавбек покинул клуб на правах свободного агента.

В сезоне-2023/24 Миранчук появился на поле в 38 встречах с учетом всех турниров, забил восемь мячей и записал на свой счет семь результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Миранчука составляет шесть миллионов евро.