В «Динамо» рассказали, в чём ценность товарищеского матча со «Спартаком»

Дмитрий Гафин, который является председателем правления «бело-голубых», дал свой комментарий после встречи со «Спартаком».

Напомним, матч прошёл в пятницу на стадионе динамовцев, основное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти точнее оказались подопечные Марцела Лички (5:4).

- Основная ценность игры, что в этом сезоне мы проводим матчи при полных трибунах. Таким образом сохраняется нерв игры. Мы подарили праздник болельщикам. Команды провели качественную игру, - передаёт слова Гафина «Чемпионат».

«Динамо» в прошлом сезоне финишировало на третьей строчке в таблице, «Спартак» занял пятое место.