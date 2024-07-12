Сперцян и Кордоба останутся в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о возможных трансферах на выход текущим летом.

— Все лидеры остаются. Мы пока не намерены ни с кем расставаться. Сейчас в клубе никаких предложений нет, — заявил Мусаев на пресс-конференции.

Завтра, 13 июля, «Краснодар» встретится с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Поединок пройдет в Волгограде на домашнем стадионе местного «Ротора». Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

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Действующим обладателем данного трофея является «Зенит».