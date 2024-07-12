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Роналду принял решение по завершению карьеры, Клопп отказался работать на США, а Дешам отбивается от Зидана – в главных слухах недели рубрика

12 Июля 2024 • 19:45 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, какое решение по завершению карьеры принял Криштиану Роналду, почему Юрген Клопп отказался работать на США, и как Дидье Дешам отбивается от Зинедина Зидана. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду принял решение по завершению карьеры

Криштиану Роналду не забил на чемпионате Европы ни одного гола, что спровоцировало новую волну разговоров о возможном завершении карьеры португальцем – по крайней мере, в национальной сборной. Впрочем, слухи говорят о том, что Роналду настроен продолжать выступать на международном уровне. Что касается карьеры в целом, то Криштиану имеет грандиозный план – он хочет сыграть в официальном матче вместе со своим сыном. Криштиану-младшему в июне исполнилось 14 лет. Роналду якобы решил, что повесит бутсы на гвоздь только после достижения этой цели. Таким образом, звёздный форвард может играть ещё годика три-четыре.

«Барселона» не продала Ямаля за 250 млн евро

Самым дорогим в истории футбола остаётся трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Удивительно, но побить этот рекорд мог трансфер по такому же маршруту. По слухам, гранд Лиги 1 предложил каталонцам за Ламина Ямаля 250 миллионов евро. Впрочем, каталонцы сразу же сказали «нет», даже не став думать. «Сине-гранатовые» не хотят расставаться с 16-летним игроком, которому предсказывают большое будущее.

Клопп отказался работать на США

Юрген Клопп покинул пост главного тренера «Ливерпуля» по завершению сезона 2023/2024, сославшись на отсутствие энергии для продолжения работы. Немец заявил о намерении взять отпуск хотя бы на год, но, понятное дело, интерес к Клоппу высок. На неделе в прессу просочилась информация о предложении Юргену из США. Там хотят, чтобы немецкий топ-тренер готовил национальную команду страны к домашнему чемпионату мира, который пройдёт в 2026 году. В США надеялись, что работа со сборной, не требующая каждодневного напряжения, может заставить Клоппа отказаться от паузы в карьере. Но нет – немец ответил отказом, потому что настроен отдыхать.

В Бразилии надеются на провал Анчелотти

В прошлом году ожидалось, что Карло Анчелотти этим летом возглавит сборную Бразилии. Однако итальянец из «Реала» не ушёл и по ходу сезона 2023/2024 даже продлил контракт. При этом, если верить слухам, в Бразилии продолжают держать Анчелотти на радаре с надеждой на то, что итальянец будет готовить «селесао» к следующему чемпионату мира. Бразильцы якобы надеются на провал «Реала» в следующем сезоне, при котором Анчелотти покинет клуб досрочно. И тогда Карло сможет принять бразильскую сборную летом 2025-го.

Дешам отбивается от Зидана

Сборная Франции не смогла пройти в финал чемпионата Европы. Сразу после поражения от Испании в полуфинале у Дидье Дешама начали спрашивать о будущем, мол, не собирается ли он уйти в отставку после этой неудачи. Дешам сослался на позицию президента Федерации футбола Франции, который на следующий день подтвердил – тренер остаётся. Слухи говорят о том, что Дешаму не нравятся продолжающиеся разговоры о возможном приходе Зинедина Зидана. Более того, нынешнего рулевого «трёхцветных» якобы раздражает желание фанатов видеть Зидана на тренерском мостике сборной Франции. И на этом фоне Дешам не ушёл бы до истечения контракта даже при желании – уступать место Зидану по своей инициативе тренер не хочет. Кстати, контракт Дешама рассчитан до конца чемпионата мира – 2026.

Что касается Зидана, то он якобы продолжает ждать возможности возглавить сборную Франции. При этом Зинедин уважает Дешама и не будет пытаться ускорить этот процесс каким-либо образом.

Слухи собирал Александр Тихий.

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