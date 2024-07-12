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Станкович проиграл дерби, Соболев не забил: «Спартак» уступил «Динамо» по пенальти

12 Июля 2024 • 19:43 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:1
Динамо Москва

Старейшее дерби страны под эгидой BetBoom. Московская разборка. «Динамо» против «Спартака» на «ВТБ Арене» со зрителями на трибунах. Товарищеский матч за неделю до старта нового розыгрыша Премьер-лиги.

Протокол игры  
Спартак Москва

1:1

пен. 4:5

Динамо Москва
  23'Нгамалё Николя (0:1)
(1:1) Чернов Никита73'  
   
Селихов АлександрЧернов НикитаБабич СрджанРябчук ОлегХлусевич ДаниилЗобнин РоманМартинс КристоферМедина ХесусИгнатов Михаил АлександровичБонгонда ТеоСоболев Александр Сергеевич
Запасные: Зорин ДаниилПруцев ДанилУмяров НаильСысоев ЕгорКошкин ЕгорМаксименко АлександрМелёшин ПавелНикифоров МаксимЗиньковский АнтонЛитвинов РусланДенисов Даниил
Лунёв АндрейДаса ЭлазарМайсторович МиланФернандес РобертоКутицкий АлександрЛаксальт ДиегоФомин ДаниилНгамалё НиколяБителлоГладышев ЯрославТюкавин Константин
Запасные: Бессмертный СтаниславОкишор ВикторМакаров ДенисКудравец АндрейЛещук ИгорьГагнидзе ЛукаГрулёв ВячеславЛепский ИванНазаренко ЕгорКупцов Илья
12 июля.
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Несостоявшийся чемпион «Динамо» – тёмная лошадка перед грядущим сезоном. Сохранит ли поднятую планку, поборется ли снова за золотые медали? Ну а «Спартак» всегда тёмная лошадка. Куда, когда и как его крутнёт, никто не знает. Известно только, что новый сезон «красно-белые» начнут с новым главным тренером – Деяном Станковичем. Начнут.

Непонятно даже, останется ли в «Спартаке» Соболев. Гендиректор клуба Мележиков уже не увиливает и в открытую говорит, что переговоры с «Зенитом» есть. И пока все гадали по мотивам многочисленных инсайдов, сорвался этот трансфер или нет, Соболев появился в стартовом составе против «Динамо». Ну и правильно – зачем же парня «закапывать»?

На острие «бело-голубых» – Тюкавин. То есть противостояние больших форвардов. В целом у «Динамо» стартовый состав оказался более экспериментальным, если сравнивать с прошлым сезоном. Появились места на поле для молодёжи – Майсторовича, Кутицкого и Гладышева. В воротах – новичок Лунёв.

У «Спартака» на последнем рубеже с первых минут – Селихов. Кто отсутствовал в заявке на контрольный матч? У «Динамо» – Карраскаль, Маричаль (оба на Кубке Америки), Бальбуэна (поехал на Олимпиаду), Чавес (отдыхает). У «Спартака» – Дуарте (повреждение), Тавареш (недомогание), Виллиан Жозе и Угальде (заняты набором формы).

«Спартаку» предстояло второе дерби за полмесяца. До этого он в товарищеских встречах победил столичное «Торпедо» (3:1), сыграл 1:1 с «Актобе» и выиграл у «Уфы» (1:0). Ещё 15 июля побьётся с «Насафом». «Динамо» в предыдущих спаррингах проиграло «Ахмату» (0:3) и «Партизану» (2:2, по пенальти 2:4), зато выиграло у ОФК (2:0).

Начало отчётного матча не принесло чего-то интересного. С места в карьер никто не стартовал. То ли момент, то ли полумомент создали динамовцы на семнадцатой минуте. Бителло после аута бил или простреливал справа с острого угла? А какая разница? Для статистики только разве что. Селихов всё равно отвёл угрозу на угловой.

На 23-й минуте – более значимое событие. «Бело-голубые» открыли счёт. Тюкавин принял по левому полуфлангу проникающий пас Лаксальта. Не пожадничал Константин и коротко поделился мячом с Нгамалё, а тот легко поразил сетку. Бабич не пробовал вступить в отбор, Чернов исполнял роль статиста, Мартинс лишь обозначил попытку блокировки удара.

Хотя чего критиковать спартаковцев? Может, они под нагрузками. Так что оправдание есть в кармане. Ну и матч ведь неофициальный. Все прекрасно помнят, как «Спартак» триумфально выигрывал товарищеские турниры, а потом проваливал весну или осень. Интересно, знает ли Станкович о такой традиции «красно-белых».

Пропустив гол, спартаковцы пошли в позиционную атаку, но ничего у них там не получалось. Тот же Соболев ничего не доказывал. Специально? А кто его знает. «Динамо» нормально устроилось на контратакующую игру, хотя до перерыва больше не наказывало соперника. Последние минуты первого тайма прошли при большом преимуществе «бело-голубых».

Гладышев откровенно простил гостей. Кутицкий сделал ему пас на ход, а Хлусевич всё-таки не дал состояться именно чистому выходу один на один. Гладышев в итоге пробил выше створа. Чуть позже Ярослав сконструировал прекрасный момент для Бителло. С такого прострела бразилец обязан был забивать, однако ударил левее, чем требовалось.

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В перерыве тренеры поменяли обоих вратарей: Лунёва – на Лещука, Селихова – на Максименко. Плюс три полевые замены у «Спартака» (вышли Денисов, Умяров, Зорин). Освежённая «красно-белая» команда обрела явное игровое преимущество и стала давать мастер-класс, как не использовать свои моменты.

Больше всего в этом плане старался Соболев. С линии штрафной пробил мимо – это ладно. Но как он дальше мазал? Удар Медины Лещук отразил перед собой, а Соболев в падении умудрился ударить правее створа. Потом красивую комбинацию расчертили гости, Зорин вывел Соболева по правому полуфлангу, и тот не попал на этот раз в левый угол.

«Динамо», в свою очередь, тоже страдало старой болезнью. Не забивало ещё, не убивало интригу. Нгамалё выскакивал слева к чужим воротам, и Чернов конкретно не успевал, но Николя решил отдать должок Тюкавину за гол в первом тайме и выкатил ему неточную передачу. Когда любезность обернулась разочарованием.

Ну и поплатилось «Динамо». Лещук, видимо, вспомнил предыдущее дерби со «Спартаком». То, которое было в апреле, официальное. Второй раз в отчётном матче он отбил мяч перед собой (после удара Медины), и тут уже не прокатило. Чернов не сжалился над вратарём-соперником и добавил мяч в сетку – 1:1.

Вдруг всполошился Соболев. Даже подкат устроил впереди на правом фланге после ускорения – вынес мяч в аут. Только вот моменты свои Александру реализовывать надо раньше было. А то он вышел один на один, отправил мяч в левый угол мимо Лещука и узнал, что гол не засчитан из-за офсайда.

Динамовцы отвели игру от своих ворот. Прошли ещё замены. У «Динамо» появился в том числе перспективный 17-летний Окишор. Казалось, серия пенальти неминуема. Она и правда случилась, но для этого Лещуку в добавленное время пришлось отражать удар Мелёшина, который выскочил один на один после неточного паса Лаксальта Лепскому.

Итак, ничья 1:1 в основное время. Дальше – серия пенальти. «Спартак» открывал её. Зиньковский угодил в правую штангу (0:0 – здесь и далее в скобках счёт по пенальти, «Динамо» на первом месте). Грулёв чётко попал в правый угол (1:0). Умяров – в левый (1:1), Макаров – в правый (2:1), Зорин – в правый (2:2), Окишор – в левый (3:2), Медина – в правый (3:3).

Лепский поразил также правый угол (4:3). Мелёшин – примерно туда же (4:4). А закрыл серию пенальти Гагнидзе. Легко отправил он мяч в левый угол – Максименко почему-то даже не двинулся (5:4). Товарищеская победа «Динамо». В первом туре РПЛ 20 июля оно примет в Москве «Факел», а «Спартак» 21 июля сыграет на выезде с «Оренбургом».

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва

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Комментарии (1) Все комментарии
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Антидыня
12 Июля 2024 в 20:06
Деревянный Соболев хоть в створ попал, в отличие от Зиньковского.
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