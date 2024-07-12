Станкович проиграл дерби, Соболев не забил: «Спартак» уступил «Динамо» по пенальти

Старейшее дерби страны под эгидой BetBoom. Московская разборка. «Динамо» против «Спартака» на «ВТБ Арене» со зрителями на трибунах. Товарищеский матч за неделю до старта нового розыгрыша Премьер-лиги.

Несостоявшийся чемпион «Динамо» – тёмная лошадка перед грядущим сезоном. Сохранит ли поднятую планку, поборется ли снова за золотые медали? Ну а «Спартак» всегда тёмная лошадка. Куда, когда и как его крутнёт, никто не знает. Известно только, что новый сезон «красно-белые» начнут с новым главным тренером – Деяном Станковичем. Начнут.

Непонятно даже, останется ли в «Спартаке» Соболев. Гендиректор клуба Мележиков уже не увиливает и в открытую говорит, что переговоры с «Зенитом» есть. И пока все гадали по мотивам многочисленных инсайдов, сорвался этот трансфер или нет, Соболев появился в стартовом составе против «Динамо». Ну и правильно – зачем же парня «закапывать»?

На острие «бело-голубых» – Тюкавин. То есть противостояние больших форвардов. В целом у «Динамо» стартовый состав оказался более экспериментальным, если сравнивать с прошлым сезоном. Появились места на поле для молодёжи – Майсторовича, Кутицкого и Гладышева. В воротах – новичок Лунёв.

У «Спартака» на последнем рубеже с первых минут – Селихов. Кто отсутствовал в заявке на контрольный матч? У «Динамо» – Карраскаль, Маричаль (оба на Кубке Америки), Бальбуэна (поехал на Олимпиаду), Чавес (отдыхает). У «Спартака» – Дуарте (повреждение), Тавареш (недомогание), Виллиан Жозе и Угальде (заняты набором формы).

«Спартаку» предстояло второе дерби за полмесяца. До этого он в товарищеских встречах победил столичное «Торпедо» (3:1), сыграл 1:1 с «Актобе» и выиграл у «Уфы» (1:0). Ещё 15 июля побьётся с «Насафом». «Динамо» в предыдущих спаррингах проиграло «Ахмату» (0:3) и «Партизану» (2:2, по пенальти 2:4), зато выиграло у ОФК (2:0).

Начало отчётного матча не принесло чего-то интересного. С места в карьер никто не стартовал. То ли момент, то ли полумомент создали динамовцы на семнадцатой минуте. Бителло после аута бил или простреливал справа с острого угла? А какая разница? Для статистики только разве что. Селихов всё равно отвёл угрозу на угловой.

На 23-й минуте – более значимое событие. «Бело-голубые» открыли счёт. Тюкавин принял по левому полуфлангу проникающий пас Лаксальта. Не пожадничал Константин и коротко поделился мячом с Нгамалё, а тот легко поразил сетку. Бабич не пробовал вступить в отбор, Чернов исполнял роль статиста, Мартинс лишь обозначил попытку блокировки удара.

Хотя чего критиковать спартаковцев? Может, они под нагрузками. Так что оправдание есть в кармане. Ну и матч ведь неофициальный. Все прекрасно помнят, как «Спартак» триумфально выигрывал товарищеские турниры, а потом проваливал весну или осень. Интересно, знает ли Станкович о такой традиции «красно-белых».

Пропустив гол, спартаковцы пошли в позиционную атаку, но ничего у них там не получалось. Тот же Соболев ничего не доказывал. Специально? А кто его знает. «Динамо» нормально устроилось на контратакующую игру, хотя до перерыва больше не наказывало соперника. Последние минуты первого тайма прошли при большом преимуществе «бело-голубых».

Гладышев откровенно простил гостей. Кутицкий сделал ему пас на ход, а Хлусевич всё-таки не дал состояться именно чистому выходу один на один. Гладышев в итоге пробил выше створа. Чуть позже Ярослав сконструировал прекрасный момент для Бителло. С такого прострела бразилец обязан был забивать, однако ударил левее, чем требовалось.

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В перерыве тренеры поменяли обоих вратарей: Лунёва – на Лещука, Селихова – на Максименко. Плюс три полевые замены у «Спартака» (вышли Денисов, Умяров, Зорин). Освежённая «красно-белая» команда обрела явное игровое преимущество и стала давать мастер-класс, как не использовать свои моменты.

Больше всего в этом плане старался Соболев. С линии штрафной пробил мимо – это ладно. Но как он дальше мазал? Удар Медины Лещук отразил перед собой, а Соболев в падении умудрился ударить правее створа. Потом красивую комбинацию расчертили гости, Зорин вывел Соболева по правому полуфлангу, и тот не попал на этот раз в левый угол.

«Динамо», в свою очередь, тоже страдало старой болезнью. Не забивало ещё, не убивало интригу. Нгамалё выскакивал слева к чужим воротам, и Чернов конкретно не успевал, но Николя решил отдать должок Тюкавину за гол в первом тайме и выкатил ему неточную передачу. Когда любезность обернулась разочарованием.

Ну и поплатилось «Динамо». Лещук, видимо, вспомнил предыдущее дерби со «Спартаком». То, которое было в апреле, официальное. Второй раз в отчётном матче он отбил мяч перед собой (после удара Медины), и тут уже не прокатило. Чернов не сжалился над вратарём-соперником и добавил мяч в сетку – 1:1.

Вдруг всполошился Соболев. Даже подкат устроил впереди на правом фланге после ускорения – вынес мяч в аут. Только вот моменты свои Александру реализовывать надо раньше было. А то он вышел один на один, отправил мяч в левый угол мимо Лещука и узнал, что гол не засчитан из-за офсайда.

Динамовцы отвели игру от своих ворот. Прошли ещё замены. У «Динамо» появился в том числе перспективный 17-летний Окишор. Казалось, серия пенальти неминуема. Она и правда случилась, но для этого Лещуку в добавленное время пришлось отражать удар Мелёшина, который выскочил один на один после неточного паса Лаксальта Лепскому.

Итак, ничья 1:1 в основное время. Дальше – серия пенальти. «Спартак» открывал её. Зиньковский угодил в правую штангу (0:0 – здесь и далее в скобках счёт по пенальти, «Динамо» на первом месте). Грулёв чётко попал в правый угол (1:0). Умяров – в левый (1:1), Макаров – в правый (2:1), Зорин – в правый (2:2), Окишор – в левый (3:2), Медина – в правый (3:3).

Лепский поразил также правый угол (4:3). Мелёшин – примерно туда же (4:4). А закрыл серию пенальти Гагнидзе. Легко отправил он мяч в левый угол – Максименко почему-то даже не двинулся (5:4). Товарищеская победа «Динамо». В первом туре РПЛ 20 июля оно примет в Москве «Факел», а «Спартак» 21 июля сыграет на выезде с «Оренбургом».

Кирилл Иванцов