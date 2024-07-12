«Спартак» в серии пенальти проиграл «Динамо» в старейшем дерби страны

В пятницу, 12 июля, «Динамо» и «Спартак» провели товарищеский матч на «ВТБ Арене».

Основное время поединка завершилось ничейным результатом со счетом 1:1. Автором первого забитого гола стал Николя Нгамалё, который отличился на 23-й минуте. Во втором тайме на 73-й минуте Никита Чернов сделал счет равным.

Все решилось в серии послематчевых пенальти, где «Динамо» оказалось немного удачнее – 5:4. Единственный промах на счету Антона Зиньковского.

Совсем скоро стартует новый сезон Российской премьер-лиги. В рамках первого тура «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом», а «Динамо» примет у себя дома «Факел».