«Спартак» в серии пенальти проиграл «Динамо» в старейшем дерби страны

В пятницу, 12 июля, «Динамо» и «Спартак» провели товарищеский матч на «ВТБ Арене».
Основное время поединка завершилось ничейным результатом со счетом 1:1. Автором первого забитого гола стал Николя Нгамалё, который отличился на 23-й минуте. Во втором тайме на 73-й минуте Никита Чернов сделал счет равным.
Все решилось в серии послематчевых пенальти, где «Динамо» оказалось немного удачнее – 5:4. Единственный промах на счету Антона Зиньковского.
Совсем скоро стартует новый сезон Российской премьер-лиги. В рамках первого тура «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом», а «Динамо» примет у себя дома «Факел».
Протокол игры
|23'Нгамалё Николя (0:1)
|(1:1) Чернов Никита73'
|91' (1:2)
|(2:2) 91'
|91' (2:3)
|(3:3) 91'
|91' (3:4)
|(4:4) 91'
|91' (4:5)
|(5:5) 91'
|91' (5:6)
Селихов Александр•Чернов Никита•Бабич Срджан•Рябчук Олег•Хлусевич Даниил•Зобнин Роман•Мартинс Кристофер•Медина Хесус•Игнатов Михаил Александрович•Бонгонда Тео•Соболев Александр Сергеевич
Лунёв Андрей•Даса Элазар•Майсторович Милан•Фернандес Роберто•Кутицкий Александр•Лаксальт Диего•Фомин Даниил•Нгамалё Николя•Бителло•Гладышев Ярослав•Тюкавин Константин
12 июля.
Бан пользователя