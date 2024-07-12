«Краснодар» подпишет центрального защитника

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, когда в команде появится новый центральный защитник.

Напомним, текущим летом «Краснодар» потерял парагвайского игрока обороны Хуниора Алонсо.

— Надеюсь, на следующей неделе. Сейчас идут переговоры. Вместе с центральным защитником мы хотим взять флангового игрока, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Новый футбольный сезон в России начнется уже в субботу, 13 июля, матчем за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром». Старт поединка запланирован на 20:30 по столичному времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.