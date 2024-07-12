Тарханов - об OLIMPBET Суперкубке России: «Любую награду почётно завоевать»

Александр Тарханов, экс-наставник ряда российских клубов, поделился мнением о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Зенитом» за OLIMPBET Суперкубок России.

- Конечно, борьба будет напряжённой. Любую награду почётно завоевать. А OLIMPBET Суперкубок России – это серьёзный трофей. Но на поле будет, скорее, не борьба, а именно игра, - передаёт слова бывшего рулевого «Урала» Vprognoze.ru.

«Зенит» и «Краснодар» разыграют трофей 13 июля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по столичному времени.

Отметим, что текстовая трансляция этого поединка будет доступна на LiveResult.ru по данной ссылке.