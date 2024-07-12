Более 16 тысяч зрителей посетили дерби «Динамо» - «Спартак»

Сегодня, 12 июля, «Динамо» проводит товарищеский матч против «Спартака» на своей домашней арене.

Встреча уже близится к завершению. На данный момент счет в игре ничейный – 1:1. Авторами забитых мячей стали Николя Нгамалё (23-я минута) и Никита Чернов (73-я минута).

Контрольный поединок собрал на трибунах 16 754 зрителя, сообщили комментаторы в эфире телеканала «Матч ТВ».

За всеми событиями матча «Динамо» - «Спартак» можно следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

Добавим, что в случае ничьей в основное время команды выявят победителя в серии пенальти.