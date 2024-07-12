«Динамо» потеряло защитника перед стартом сезона

Центральный защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес получил травму.

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Динамо» и «Спартаком». На данный момент «бело-голубые» ведут в счете 1:0.

На 59-й минуте поединка парагвайский защитник Роберто Фернандес активно пытался помешать форварду «красно-белых» Александру Соболеву нанести удар по воротам, в результате чего получил повреждение. Наставник «Динамо» Марцел Личка был вынужден сделать замену, выпустив вместе Фернандеса Ивана Лепского.

За всеми событиями матча «Динамо» - «Спартак» можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.