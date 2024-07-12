В «Локомотиве» высказались о финансовом положении

Владимир Леонченко, который «Локомотиве» работает на должности генерального директора, высказался на тему бюджета клуба. По словам функционера, финансовое положение «железнодорожников» лишь улучшается.

«Уже три с половиной года я являюсь генеральным директором «Локомотива» и могу с ответственностью заявить, что финансовое состояние клуба меняется в лучшую сторону. «Локомотив» может не просто уверенно смотреть вперед, а понимать, где он будет завтра», - цитирует Леонченко «Спорт-Экспресс».

Леонченко добавил, что «Локомотив» сейчас развивается по всем направлениям.

Стоит сказать, что прошлый чемпионат России «Локомотив» завершил на четвёртой позиции в турнирной таблице. От третьего «Динамо» команда Михаила Галактионова отстала на три зачётных балла.