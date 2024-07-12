Мусаев ответил, было ли предложение от «Зенита» по Кордобе

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об интересе «Зенита» к форварду команды Джону Кордобе.

Перед матчем за OLIMPBET Суперкубок России Мусаев рассказал журналистам, что «сине-бело-голубые» не обращались в клуб по трансферу 31-летнего колумбийца.

В минувшем сезоне Кордоба принял участие в 32 матчах с учетом всех турниров, 18 раз поразил сетку ворот соперников и записал на свой счет шесть ассистов.

Действующий трудовой договор Кордобы с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. Специалисты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 12 миллионов евро.