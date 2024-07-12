В «Крыльях Советов» отрицают переговоры по Гарре

Вадим Андреев, который занимает пост генерального директора в «Крыльях Советов», дал комментарий по поводу атакующего полузащитника Бенхамина Гарре. Ранее сообщалось, что 24-летний Гарре может покинуть клуб. Впрочем, Андреев сообщил об отсутствии переговоров по аргентинцу.

«Ни с «Краснодаром», ни с каким-либо другим клубом «Крылья Советов» переговоры по трансферу Гарре не ведут. Бенхамин – наш футболист, клуб на него очень рассчитывает. Надеемся, Гарре будет помогать команде», - цитирует Андреева Sport24.

Бенхамин Гарре провёл за «Крылья Советов» 43 официальных матча. В них аргентинский футболист записал на свой счёт 12 голов и 5 голевых передач на партнёров. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Гарре в 8 миллионов евро.