Мусаев — об OLIMPBET Суперкубке России: «Это будет самый важный матч в моей карьере»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился комментарием о предстоящем матче с «Зенитом» за OLIMPBET Суперкубок России.

— Думаю, что завтра будет самый важный матч в моей карьере, — сказал Мусаев журналистам.

Игра между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет завтра, 13 июля, на «Волгоград Арене». Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по мск.

За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

Напомним, в прошлом году трофей достался «Зениту», который в серии пенальти оказался сильнее московского ЦСКА.