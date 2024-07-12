Нигматуллин — о Соболеве: «Такие игроки навсегда потеряют любовь болельщиков «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Руслан Нигматуллин отреагировал на информацию о токсичном поведении нападающего «красно-белых» Александра Соболева.

Ранее сообщалось, что за счет своего поведения Соболев надеется, что клуб отпустит его в «Зенит»,

«Это говорит об определенном непрофессионализме игрока. Такие игроки, как Соболев, навсегда потеряют любовь болельщиков «Спартака», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

По данным СМИ, «Зенит» и «Спартак» продолжают переговоры по возможному трансферу 27-летнего форварда.

В эти минуты «Спартак» проводит товарищеский матч против «Динамо». Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.