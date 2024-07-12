В пятницу «Спартак» в рамках подготовки к сезону 2024/2025 проводит товарищеский матч против «Динамо». Нападающий Александр Соболев попал в состав «красно-белых» на игру, хотя слухи в последнее время активно связывают его с трансфером в «Зенит».

Журналисты заметили, что Соболев приехал на стадион в голубых кроссовках с белыми шнурками. Этот факт стал обсуждаемым в кругах болельщиков, ведь эти цвета являются клубными для «Зенита». Возможно, это просто совпадение, но есть предположение, что Соболев решил подчеркнуть своё желание сменить клуб.

Ранее в прессе писали о том, что переговоры между «Спартаком» и «Зенитом» по Соболеву проходят тяжело.