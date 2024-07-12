Агент объяснил, почему Алонсо покинул «Краснодар»

Агент Диего Серрати, представляющий интересы защитника Хуниора Алонсо, ответил на вопрос об уходе своего клиента из «Краснодара».

Ранее стало известно, что 31-летний парагваец в одностороннем порядке разорвал контракт с «быками» и перешел в «Атлетико Минейро», подписав соглашение на полтора года.

«Хуниор покинул «Краснодар» по личным обстоятельствам. Он был очень счастлив в России и благодарен за время здесь, но из-за семейных проблем попросил клуб отпустить его», — приводит слова агента Sport24.

При этом Серратти не исключил, что в будущем Алонсо может вернуться в Российскую премьер-лигу.