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«Зенит» хочет избавиться от бразильца — на игрока есть претендент слухи

12 Июля 2024 • 17:28 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
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13.07 20:30

Вингер «Зенита» Густаво Мантуан может покинуть санкт-петербургский клуб в летнее трансферное окно.

По информации 433_uae, клуб из ОАЭ «Аль-Васл» хочет арендовать 23-летнего бразильца. При этом сообщается, что «Зенит» рассчитывает продать Мантуана и заработать на его трансфере четыре миллиона евро.

Стоит сказать, что в мае «Зенит» и «Аль-Васл» подписали соглашение по взаимному сотрудничеству.

Напомним, Мантуан выступает за российский клуб с лета 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и записал на свой счет три результативные передачи.

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Зенит Аль-Васл Густаво Мантуан трансферы футбола - лето 2024 чемпионат ОАЭ ещё теги

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