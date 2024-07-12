«Зенит» хочет избавиться от бразильца — на игрока есть претендент

Вингер «Зенита» Густаво Мантуан может покинуть санкт-петербургский клуб в летнее трансферное окно.

По информации 433_uae, клуб из ОАЭ «Аль-Васл» хочет арендовать 23-летнего бразильца. При этом сообщается, что «Зенит» рассчитывает продать Мантуана и заработать на его трансфере четыре миллиона евро.

Стоит сказать, что в мае «Зенит» и «Аль-Васл» подписали соглашение по взаимному сотрудничеству.

Напомним, Мантуан выступает за российский клуб с лета 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и записал на свой счет три результативные передачи.