В ЦСКА назвали отъезд Файзуллаева в сборную потерей для клуба

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев поделился комментарием об отъезде вингера команды Аббосбека Файзуллаева в молодёжную сборную Узбекистана.

Напомним, 26 июля состоится церемония открытия Олимпийских игр. Файзуллаев сыграет на турнире вместе со своей сборной.

«Конечно, отъезд Файзуллаева — потеря для ЦСКА, но с другой стороны — это Олимпиада», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Специалист отметил, что клуб ни при каких обстоятельствах не стал бы препятствовать отъезду Файзуллаева, ведь Узбекистан впервые сыграет на Олимпиаде.

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует уже 20 июля.