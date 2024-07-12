Аршавин заявил, что всегда чувствует себя лидером

Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос юной болельщицы.

«Чувствовал ли я когда-то себя лучшим игроком в команде? Я живу с этим. Даже среди этих стульев я чувствую, что я лидер», — заявил Аршавин, указывая на своих коллег.

Стоит сказать, что в эти минуты в Волгограде проходит встреча амбассадоров OLIMPBET Суперкубка России с местными болельщиками. На вопросы поклонников футбола отвечают Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Евгений Алдонин, Роман Широков и Валерий Есипов.

Игра за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 13 июля на «Волгоград Арене». Начало поединка — в 20:30 по мск.