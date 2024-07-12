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Шунин: «Думал, что ещё как минимум пару сезонов проведу в «Динамо»

12 Июля 2024 • 16:59 Комментировать

Вратарь Антон Шунин признался, что он не ожидал ухода из «Динамо» этим летом. Впрочем, клуб решил не продлевать контракт с 37-летним футболистом. Шунину предложили остаться в стане «бело-голубых», но уже не футболистом. Впрочем, голкипер настроен ещё поиграть.

«Конечно, я не ожидал, что это время наступит сейчас. Я 30 лет провёл в одном клубе. Думал, что ещё как минимум пару сезонов проведу в команде и буду конкурировать, биться за место основного вратаря. Я в хорошей спортивной форме, чувствую себя отлично и мог бы ещё принести пользу», - цитирует Шунина «Чемпионат».

Всего за первую команду «Динамо» Антон Шунин провёл 366 официальных матчей. В них вратарь пропустил 408 голов. После ухода из родного клуба опытный вратарь теперь ищет себе новую команду.

Отметим, что матчи стартового тура Российской премьер-лиги пройдут с 20 по 22 июля включительно.

Шунин рассказал правду об уходе «Динамо»

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин
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