Шунин рассказал правду об уходе из «Динамо»

Голкипер Антон Шунин дал комментарий по поводу своего ухода из «Динамо», о котором было объявлено недавно.

По словам Шунина, в декабре тренеры сказали ему, что будут общаться с руководством о продлении его контракта. Кроме того, как подметил Шунин, боссы клуба тоже не раз говорили о возможной пролонгации договора.

«Помню наш разговор, что я могу побить рекорд Новикова по количеству матчей за «Динамо». Я тогда сказал, что у меня контракт заканчивается, я уже не успеваю. На что Павел Константинович [Пивоваров] ответил: «Ну, так переподпишем». Но конкретных предложений, как писали в некоторых СМИ, не было», - цитирует Шунина «Чемпионат».

Шунин добавил, что после зимы разговоров о продлении контракта становилось всё меньше. Когда вратарь сам поднял эту тему, его попросили подождать, учитывая весеннюю борьбу «Динамо» за титул чемпиона России. В итоге встреча Шунина с руководителями состоялась только начале сборов.