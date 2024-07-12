В «Спартаке» объяснили отсутствие Жозе и Угальде на игре с «Динамо»

Руководитель пресс-службы столичного «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос об игроках, которые пропустят предстоящий матч с «Динамо».

Ранее стали известны стартовые составы команд на данный футбольный поединок.

— У Дуарте небольшое повреждение, у Тавареша недомогание, Виллиан Жозе и Угальде набирают форму, — приводит слова Зеленова телеграм-канал «Спартак Информ».

Контрольная встреча между «Динамо» и «Спартаком» пройдет сегодня, 12 июля. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 17:30 по столичному времени. Следить за событиями игры можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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